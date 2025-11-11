Bovary Madame Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Connaît-on vraiment Emma Bovary ? Pour les uns, elle n’est qu’une scandaleuse bourgeoise de province. Pour d’autres, une icône féministe. Depuis 1857, elle a été analysée sous toutes les coutures. Personnage énigmatique et fascinant, Emma Bovary a traversé les siècles. Éprise de liberté, elle ne cesse de se heurter aux interdits d’une société patriarcale, hypocrite et pudibonde. Christophe Honoré convoque le cirque, la pantomime et le cinéma pour brosser le portrait d’une héroïne qui retrouve le souffle de ses désirs et de ses espérances. Pour en finir avec nos jugements sur la vie et les choix d’une femme. On retrouve ici la famille d’actrices et d’acteurs du metteur en scène, et c’est à Ludivine Sagnier qu’il a confié le rôle d’Emma, celui d’une femme qui n’a jamais renoncé à son destin.

Louise Sablon

Un voyage entre quête de l’impossible et rêves d’émancipation les plus fous.

Du vendredi 20 mars 2026 au jeudi 16 avril 2026 :

payant Tout public.

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

