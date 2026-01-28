Bowling E-sport Trophée départemental

Espace Soubeyran, Salle coloriage Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 16:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Compétition de E-SPORT SENIORS Bowling sur Switch ! Nous vous attendons nombreux pour encourager les talents de l’équipe crétoise qui affronteront l’équipe de Valence lors de notre tournoi départemental de bowling e-sport spécialement dédié aux séniors.

.

Espace Soubeyran, Salle coloriage Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SENIORS E-SPORT Competition Bowling on Switch! We’re looking forward to seeing you there to cheer on the talented Cretan team as they take on the Valence team in our departmental e-sport bowling tournament especially for seniors.

L’événement Bowling E-sport Trophée départemental Crest a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme