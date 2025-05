Bowling – Finale nationale des championnats de France jeunes – Bowling EuroBowl Saint-Sébastien-sur-Loire, 6 juillet 2025 09:00, Saint-Sébastien-sur-Loire.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-06 09:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre entrée libre Tout public

Les meilleurs jeunes joueurs et joueuses de bowling de France des catégories Benjamins à Juniors s’affronteront les 5 et 6 juillet 2025 à l’Eurobowl de Nantes Saint-Sébastien pour le titre national de Champion(ne) de France Individuel JEUNES 2025. Cet événement tant attendu par les joueurs des catégories benjamins à juniors marque le point d’orgue de la saison, après les étapes qualificatives dans les départements et les régions. Le samedi 5 juillet 2025, les qualifications auront lieu avec plus de 160 jeunes engagés. Au total, 26 benjamin(e)s, 38 minimes, 46 cadet(te)s et 52 juniors s’affronteront. Le dimanche 6 juillet 2025, les demi-finales et les finales viendront clore la compétition avec un format spécifique pour chaque catégorie. Une cinquantaine de joueurs qualifiés se disputeront alors le titre national. L’occasion idéale pour nos jeunes talents de mettre en valeur leur esprit de compétition. La Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles organise cette compétition, avec le soutien de la ligue régionale des Pays de la Loire et le comité départemental de Loire Atlantique.

Bowling EuroBowl Saint-Sébastien-sur-Loire 44230

02 51 71 23 00 0636159045