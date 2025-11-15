Bowstroopers concert à la bougie Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren Marseille 13e Arrondissement

Bowstroopers concert à la bougie

Samedi 15 novembre 2025 à partir de 20h. Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Concert musiques de films par le quatuor Bowstroopers.

Bowstroopers est un quatuor composé de trois violonistes et d’un altiste issus de l’orchestre d’Aix Marseille.





Ils possèdent deux répertoires la pop culture (musiques de films, séries, jeux vidéos, animations) et les reprises de musiques pop rock dans le style de la série Bridgerton. .

Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Film music concert by the Bowstroopers quartet.

German :

Filmmusikkonzert des Bowstroopers-Quartetts.

Italiano :

Concerto di musica da film del quartetto Bowstroopers.

Espanol :

Concierto de música de cine a cargo del cuarteto Bowstroopers.

