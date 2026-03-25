Boxe Inititation Gratuite Hustle Paris TEP Duchêne Square Henri-et-Achille-Duchêne Paris

Hustle Paris, porteur de projet pour « Paris Sportives », se réjouit de contribuer à cette initiative visant à encourager les femmes à utiliser les terrains de sport en accès libre. Nous sommes honorés de participer au programme « Transformations olympiques » et de travailler en partenariat avec la Ville de Paris pour promouvoir la pratique sportive féminine et la mixité dans notre ville. L’opération, qui a pour but de permettre aux femmes de pratiquer gratuitement une activité sportive dans la capitale, est une belle réussite.

Nous vous accueillons :

Samedi dans le 14eme de 14h à 16h

GRATUIT sur inscription

Pour les femmes

Cours initiation de Boxe pour les femmes et jeunes filles accessible à toutes !

Du vendredi 27 mars 2026 au mercredi 30 septembre 2026 :

samedi

de 14h00 à 15h30

gratuit sous condition

Remplir le formulaire, séance gratuite.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T15:00:00+01:00

fin : 2026-09-26T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-28T14:00:00+02:00_2026-03-28T15:30:00+02:00;2026-04-04T14:00:00+02:00_2026-04-04T15:30:00+02:00;2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T15:30:00+02:00;2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T15:30:00+02:00;2026-04-25T14:00:00+02:00_2026-04-25T15:30:00+02:00;2026-05-02T14:00:00+02:00_2026-05-02T15:30:00+02:00;2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T15:30:00+02:00;2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T15:30:00+02:00;2026-05-23T14:00:00+02:00_2026-05-23T15:30:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T15:30:00+02:00;2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T15:30:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T15:30:00+02:00;2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T15:30:00+02:00;2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T15:30:00+02:00;2026-07-04T14:00:00+02:00_2026-07-04T15:30:00+02:00;2026-07-11T14:00:00+02:00_2026-07-11T15:30:00+02:00;2026-07-18T14:00:00+02:00_2026-07-18T15:30:00+02:00;2026-07-25T14:00:00+02:00_2026-07-25T15:30:00+02:00;2026-08-01T14:00:00+02:00_2026-08-01T15:30:00+02:00;2026-08-08T14:00:00+02:00_2026-08-08T15:30:00+02:00;2026-08-15T14:00:00+02:00_2026-08-15T15:30:00+02:00;2026-08-22T14:00:00+02:00_2026-08-22T15:30:00+02:00;2026-08-29T14:00:00+02:00_2026-08-29T15:30:00+02:00;2026-09-05T14:00:00+02:00_2026-09-05T15:30:00+02:00;2026-09-12T14:00:00+02:00_2026-09-12T15:30:00+02:00;2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T15:30:00+02:00;2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T15:30:00+02:00

TEP Duchêne Square Henri-et-Achille-Duchêne 144, rue Vercingétorix 75014 En face du Centre Paris Anim Angel ParaParis

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