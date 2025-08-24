Boxers de Bordeaux VS Anglet Hormadi Patinoire Mériadeck Bordeaux

Boxers de Bordeaux VS Anglet Hormadi Dimanche 24 août, 20h00 Patinoire Mériadeck Gironde

De 8€ à 10€

Début : 2025-08-24T20:00:00 – 2025-08-24T22:30:00

Fin : 2025-08-24T20:00:00 – 2025-08-24T22:30:00

Patinoire Mériadeck 95 Cr Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Premier match de préparation à domicile pour les Boxers de Bordeaux