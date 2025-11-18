Boxers de Bordeaux VS Anglet Hormadi Patinoire Mériadeck Bordeaux
Boxers de Bordeaux VS Anglet Hormadi Patinoire Mériadeck Bordeaux mardi 18 novembre 2025.
Boxers de Bordeaux VS Anglet Hormadi Mardi 18 novembre, 20h00 Patinoire Mériadeck Gironde
A partir de 9€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T20:00:00 – 2025-11-18T22:30:00
Fin : 2025-11-18T20:00:00 – 2025-11-18T22:30:00
Patinoire Mériadeck 95 Cr Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://boxers-de-bordeaux.billetterie-club.fr/home »}]
Match officiel de Ligue Magnus