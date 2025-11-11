Boxers de Bordeaux VS Spartiates de Marseille Patinoire Mériadeck Bordeaux

Boxers de Bordeaux VS Spartiates de Marseille Mardi 11 novembre, 20h00 Patinoire Mériadeck Gironde

A partir de 9€

Patinoire Mériadeck 95 Cr Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Match officiel de Ligue Magnus