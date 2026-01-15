Boxing Banjo

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Originaire de la côte ouest de l’Irlande, Boxing Banjo est rapidement devenu l’un des groupes les plus en vogue. Ces quatre musiciens irlandais accomplis ont raflé plus de vingt titres de champion d’Irlande sur divers instruments et chants traditionnels irlandais, ainsi que quatre titres de champion du monde de bodhrán. Ils ont tous baigné dans la musique dès leur plus jeune âge et sont aujourd’hui tout autant à l’aise avec la musique classique que la musique traditionnelle irlandaise et le rock. Combinant une myriade d’instruments, dont l’accordéon à boutons, le banjo ténor, la guitare, le violon et le bodhrán, leur son transcende les frontières musicales. Ils ont créé un mélange unique de musiques et de chansons traditionnelles irlandaises, de musique old time et bluegrass.



Dynamiques et électrisantes, leurs performances musicales survoltées entraînent le public dans un voyage musical captivant !



On en parle Le nouveau groupe le plus excitant de la scène musicale traditionnelle irlandaise !



Distribution

Un concert de Naïade Productions

Dary Healy Chant, Accordéon

Joe McNulty Violon, bodhràn, guitare

Mick Healy Banjo

Cillian King Guitare .

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Boxing Banjo Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne