Boxing day La Bull Serres-et-Montguyard
Boxing day La Bull Serres-et-Montguyard vendredi 26 décembre 2025.
Boxing day
La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-26
Date(s) :
2025-12-26
On a hâte de célébrer les fêtes avec vous à La Bull et de faire le boxing day ensemble ! .
La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 11 79 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Boxing day
L’événement Boxing day Serres-et-Montguyard a été mis à jour le 2025-12-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides