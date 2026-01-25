Boxing Woman Show Rue du Stade André Salesse Villers-sur-Mer

Boxing Woman Show

Rue du Stade André Salesse Gymnase André Salesse Villers-sur-Mer Calvados

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 23:30:00

2026-02-28

Le gymnase André Salesse accueille le Boxing Woman Show, une soirée sportive et artistique qui met à l’honneur les femmes, leur talent, leur engagement et leur force.

Le public assistera à de nombreux combats de boxe amateurs féminins, réunissant les meilleures boxeuses normandes, ainsi qu’à des combats opposant de jeunes boxeurs Villersois à des combattants venus de Bretagne.

La soirée sera ponctuée de performances musicales avec deux chanteuses, dont la Villersoise Éléonore Marotte, qui a récemment sorti un album, et animée par Baf Bercu, DJ professionnel percussionniste. Un couple de danseurs professionnels de l’association Viédanse proposera également une performance chorégraphique sur le thème du combat.

Buvette et restauration (sandwichs) sur place.

Cet événement est en partenariat avec le restaurant l’Aigue Marine.

Ouverture des portes 18h30 .

Rue du Stade André Salesse Gymnase André Salesse Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 contact@space-villers.fr

English : Boxing Woman Show

The public will be treated to a number of amateur boxing matches featuring the best female boxers in Normandy, as well as bouts pitting young boxers from Villers against fighters from Brittany. The evening will be punctuated by musical and choreographic performances.

