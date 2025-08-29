Boys & Girls Théâtre de Poche Nouméa

Boys & Girls

Théâtre de Poche 6, boulevard Extérieur Faubourg Blanchot Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : 2500 – 2500 – XPF

Début : 2025-08-29 17:00:00

fin : 2025-09-06

2025-08-29 2025-08-30 2025-09-05 2025-09-06

Dans Girls & Boys, Dennis Kelly livre un récit bouleversant qui plonge au cœur des violences conjugales et des mécanismes de l’emprise psychologique.

Théâtre de Poche 6, boulevard Extérieur Faubourg Blanchot Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 96.98.79 jocelyne.avril@ville-noumea.nc

English :

In Girls & Boys, Dennis Kelly delivers a deeply moving account of domestic violence and the mechanisms of psychological control.

German :

Dennis Kelly erzählt in Girls & Boys eine erschütternde Geschichte über häusliche Gewalt und die Mechanismen psychologischer Beeinflussung.

Italiano :

In Girls & Boys, Dennis Kelly ci regala un racconto sconvolgente che va al cuore della violenza domestica e dei meccanismi di controllo psicologico.

Espanol :

En Girls & Boys, Dennis Kelly nos ofrece un relato estremecedor que se sumerge en el corazón de la violencia doméstica y los mecanismos de control psicológico.

