BOYS ON THE RIVER > MUSIQUE TRADITIONNELLE IRLANDAISE, Le Prisme 2 Allée du Théâtre, Élancourt

BOYS ON THE RIVER > MUSIQUE TRADITIONNELLE IRLANDAISE Jeudi 12 mars, 18h30 Le Prisme 2 Allée du Théâtre Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T18:30:00+01:00 – 2026-03-12T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-12T18:30:00+01:00 – 2026-03-12T20:30:00+01:00

Laissez-vous emporter par l’énergie et la convivialité de la musique irlandaise traditionnelle. Porté par le son du banjo ténor, de la mandoline et de la guitare, rythmé par le bodhrán, ponctué de flûtes irlandaises et de chants, ce concert invite au voyage entre pubs animés et paysages verdoyants. Une soirée festive et chaleureuse, idéale à partager autour d’un verre au théâtre.

Baptiste Rivaud : Flûtes irlandaises / Ronan Vilain : Guitare, chant, bodhran /

Avec un Invité — Olivier Sulpice : Banjo ténor, mandoline.

Le Prisme 2 Allée du Théâtre 78990 Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France

