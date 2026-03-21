BPM – Battle Paradox-Sal La Place Paris
BPM – Battle Paradox-Sal La Place Paris samedi 11 avril 2026.
BPM – Battle Paradox-Sal Mouvement | Édition 2026
Un événement 100 % danse, clubbin’, et énergie collective, où la House music devient le terrain de jeu des corps, des styles et des personnalités, au programme :
Concours chorégraphique – des créations uniques et originales, du travail d’équipe, de l’émotion et une vraie vision artistique. L’individualité au service du groupe.
Battle 7 to Smoke House Dance – du feu, de la stratégie, du freestyle et une ambiance survoltée.
Des sons House aux influences variées, une vibe fédératrice et inclusive.
BPM, c’est plus qu’un événement :
C’est un espace de rencontre entre danseurs·euses, passionné·es, curieux·ses et amoureux·ses de la culture hip-hop & house.
Que tu viennes pour performer, soutenir, t’inspirer ou juste kiffer… ta place est ici.
BPM revient en 2026 pour une seconde édition encore plus intense ! Le Samedi 11 avril à La Place.
Le samedi 11 avril 2026
de 14h00 à 19h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00
La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris
https://shotgun.live/fr/events/battle-paradox-sal-mouvement
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