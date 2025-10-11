BPM Dj Gab à Nom de Zeus Perros-Guirec

BPM Dj Gab à Nom de Zeus

2025-10-11

DJ GAB prend les platines pour un DJ set foudroyant au cœur de la plage de Trestraou.

Ambiance électrique, bonne humeur garantie et musique généraliste sans oublier les classiques.

Entrée libre Énergie divine recommandée ! .

45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 06 87 70

