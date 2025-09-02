BPM Salle Notre Dame Salins-les-Bains

BPM Salle Notre Dame Salins-les-Bains mercredi 4 février 2026.

BPM

Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 20:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Spectacle musique et jonglage

Tout public

55 min

Entre chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel ouvert, BPM décoiffe avec cette partition musicale jonglée aux rythmes vifs, organiques, entêtants. Un moment ludique, divertissant, dans la bonne humeur, à partager en famille !

Sur le plateau, deux body-percussionnistes-jongleurs aux faux airs de Moby virevoltent aux rythmes alambiqués d’une multitude de balles martelant

le sol. Rejoints par un admirable musicien toucheà- tout (claviers, basse, guitare mélodica, MAO etc.), ces enfants de la balle à l’humour contagieux, défient les lois de la gravité, jonglant et percutant du rap indien au funk, en passant par l’électro.

Le trio excelle dans l’art de transformer les objets et leurs corps en instruments de musique, les frappes et les rebonds en notes, les vibrations

en rythmes, les trajectoires en roulements de tambours et les chutes en silences. Généreux délire savamment orchestré et chorégraphié, BPM pour Battement Par Minute, l’unité de mesure exprimant le tempo en

musique est un objet musical métronomique aussi surprenant qu’ingénieux, dans lequel la musique se regarde et le mouvement s’écoute.

En février à

– Authume Salle des Fêtes, mardi 3 | 14h30 | 20h

– Salins-les-Bains Espace Notre-Dame , mercredi 4 | 20h

En présence de la librairie la Fruitière des Livres

Réservation possble auprès de l’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura +33 (0)3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

– Cousance, Salle des Fêtes, La Grenette, jeudi 5 | 20h

– Morez Espace Lamartine, vendredi 6 | 20h

Organisateur Les Scènes du Jura .

Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 86 03 03 contact@scenesdujura.com

English : BPM

German : BPM

Italiano :

Espanol :

L’événement BPM Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA