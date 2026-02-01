BPM Scènes du Jura Rue Lamartine Hauts de Bienne

BPM Scènes du Jura

Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06 21:00:00

2026-02-06

Entre chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel ouvert, BPM décoiffe avec cette partition musicale jonglée aux rythmes vifs, organiques, entêtants. Un moment ludique, divertissant, dans la bonne humeur, à partager en famille !

Sur le plateau, deux body-percussionnistes-jongleurs aux faux airs de Moby virevoltent aux rythmes alambiqués d’une multitude de balles martelant le sol. Rejoints par un admirable musicien touche-à-tout (claviers, basse, guitare mélodica, MAO etc.), ces enfants de la balle à l’humour contagieux, défient les lois de la gravité, jonglant et percutant du rap indien au funk, en passant par l’électro. Le trio excelle dans l’art de transformer les objets et leurs corps en instruments de musique, les frappes et les rebonds en notes, les vibrations en rythmes, les trajectoires en roulements de tambours et les chutes en silences. Généreux délire savamment orchestré et chorégraphié, BPM -pour Battement Par Minute, l’unité de mesure exprimant le tempo en musique- est un objet musical métronomique aussi surprenant qu’ingénieux, dans lequel la musique se regarde et le mouvement s’écoute. .

Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 86 03 03

