Informations pratiques

Brabant-le-Roi

Brabant le Roi en Fête !

Brabant-le-Roi Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Brabant-le-Roi en Fête !

Au programme :

– Samedi 26 septembre à partir de 20h : concert Groupe Alive, feu d’artifice, buvette et restauration

– Dimanche 27 septembre à parti de 10h30 : Freestyle Motocross, exposition de vieilles voitures, motos et mobylettes, jeux d’antan, tir à la carabine, Micro Folie…

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Brabant-le-Roi 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 72 78 mairie.brabant@wanadoo.fr

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English :

Brabant-le-Roi Celebrates!

On the schedule:

– Saturday, September 26, starting at 8:00 p.m.: Alive band concert, fireworks, refreshments, and food

– Sunday, September 27, starting at 10:30 a.m.: Freestyle Motocross, vintage car, motorcycle, and moped exhibition, old-fashioned games, rifle shooting, Micro Folie…

Free admission.

L’événement Brabant le Roi en Fête ! Brabant-le-Roi a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE