Brabant le Roi en Fête ! Brabant-le-Roi
samedi 26 septembre 2026 · Brabant-le-Roi
Informations pratiques
Brabant-le-Roi
Brabant le Roi en Fête !
Brabant-le-Roi Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Brabant-le-Roi en Fête !
Au programme :
– Samedi 26 septembre à partir de 20h : concert Groupe Alive, feu d’artifice, buvette et restauration
– Dimanche 27 septembre à parti de 10h30 : Freestyle Motocross, exposition de vieilles voitures, motos et mobylettes, jeux d’antan, tir à la carabine, Micro Folie…
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Brabant-le-Roi 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 72 78 mairie.brabant@wanadoo.fr
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English :
Brabant-le-Roi Celebrates!
On the schedule:
– Saturday, September 26, starting at 8:00 p.m.: Alive band concert, fireworks, refreshments, and food
– Sunday, September 27, starting at 10:30 a.m.: Freestyle Motocross, vintage car, motorcycle, and moped exhibition, old-fashioned games, rifle shooting, Micro Folie…
Free admission.
L’événement Brabant le Roi en Fête ! Brabant-le-Roi a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE