Bracelet en fibres de yucca et sureau, Parc de la Championnière, 50 Rue de la Championnière, 37250 Veigné, France, Veigné

Bracelet en fibres de yucca et sureau 18 février – 15 avril Parc de la Championnière, 50 Rue de la Championnière, 37250 Veigné, France Indre-et-Loire

Tarifs : Tarif adulte 70€ ; Tarif enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T11:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-04-15T12:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00

Après avoir présenté le yucca et le sureau et toutes les utilisations que l’on peut en faire, vous apprendrez a réaliser un bracelet ou un collier (façon cravate américaine) en fibres de yucca. Après avoir extrait les fibres de la plante, vous réaliserez une cordelette qui servira de base a votre bracelet. Vous fabriquerez de petits cylindres de sureau récolté sur place qui habilleront votre bracelet selon vos envies : dimensions, couleurs, matière…

L’atelier se déroule dans un environnement champêtre mêlant forêt et prairie.

À l’issue de cette journée, vous aurez appris à reconnaître le yucca, le sureau et la cardère , les trois plantes qui vous seront présentées pendant l’atelier. Vous connaîtrez les utilisations artisanales et culinaires de ces trois plantes et serez à même de reproduire les gestes pour réaliser de nouveaux bracelets ou colliers.

Durée : 6h00

Activité organisée par Stéphane – Animateur nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/bracelet-en-fibres-de-yucca-et-sureau-6564

Parc de la Championnière, 50 Rue de la Championnière, 37250 Veigné, France

Bracelet artisanal en fibres de yucca et sureau Nature Atelier nature