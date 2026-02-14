Bracelet fleurs en perles Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-27 10:00 – 11:30

Gratuit : non 10€/12€ Tarifs :10€ pour les adhérent·e·s12€ pour les non adhérent·e·sTarif solidaire avec la carte blanche (nous contacter) Réservation obligatoire sur https://optitscoins.fr/les-ateliers/fleurs-en-perles En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Bijoux, bracelet, bague : fleurs en perles.Venez faire fleurir vos accessoires lors de cet atelier. À partir de 6 ans. Matériel fourni et boisson offerte. Tarifs :10€ pour les adhérent·e·s12€ pour les non adhérent·e·s

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

