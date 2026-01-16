Bracelets en macramé Tence Espace Culturel Tence

Bracelets en macramé

Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-16 16:00:00

2026-02-16 2026-03-02

Découvrez la technique du micro macramé par la réalisation de plusieurs petits bracelets. Large choix de couleurs de fils et de perles. Ouvert à tous dès 6 ans.

Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 71 23 89

English :

Discover the micro macramé technique by making several small bracelets. Wide choice of thread and bead colors. Open to everyone aged 6 and over.

