Braderie à Balazé Balazé

Braderie à Balazé
51 Rue Saint-Martin Balazé Ille-et-Vilaine
Braderie organisée par la JA Balazé Football le mardi 11 novembre 2025.
Inscriptions exposants 2 € le mètre (places limitées)
Ouverture au public dès 8 h
Buvette et restauration sur place
Structure gonflable de 6 ans à 14 ans
Parcours de rapidité 1 € la place
Lots à gagner
Salle des Sports, 35500 Balazé. .
51 Rue Saint-Martin Balazé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 86 70 03 96
