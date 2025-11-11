Braderie à Balazé

51 Rue Saint-Martin Balazé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Braderie organisée par la JA Balazé Football le mardi 11 novembre 2025.

Inscriptions exposants 2 € le mètre (places limitées)

Ouverture au public dès 8 h

Buvette et restauration sur place

Structure gonflable de 6 ans à 14 ans

Parcours de rapidité 1 € la place

Lots à gagner

Salle des Sports, 35500 Balazé. .

51 Rue Saint-Martin Balazé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 86 70 03 96

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Braderie à Balazé Balazé a été mis à jour le 2025-11-03 par OT VITRE