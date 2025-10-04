Braderie à la Bibli ! Bibliothèque De Saint-Sylvestre-Pragoulin Saint-Sylvestre-Pragoulin

Début : 2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T12:00

Braderie de livres

Profitez de notre grande braderie de livres ! Dans les couloirs de la bibliothèque, de nombreux ouvrages issus de nos collections sont proposés à la vente au tarif unique de 0,50 € l’unité.

Une excellente opportunité pour donner une seconde vie aux livres et enrichir votre propre bibliothèque à petit prix !

Bibliothèque De Saint-Sylvestre-Pragoulin Place de la mairie 63310 Saint-Sylvestre-Pragoulin Saint-Sylvestre-Pragoulin 63310 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0470597351 https://st-sylvestre-pragoulin.com Accès PMR – Parking proche

©Bibliothèque Saint Sylvestre