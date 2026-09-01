BRADERIE À LA FRIPERIE DE CARRÉMENT CITOYEN CARRÉMENT CITOYEN Sabres

Informations pratiques

Sabres

BRADERIE À LA FRIPERIE DE CARRÉMENT CITOYEN

CARRÉMENT CITOYEN 51 ROUTE DES PLANTONS Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

BRADERIE A LA FRIPERIE : TOUT À 1€

Dans le cadre de la Foire au Cagnagué, la Friperie vous propose sa traditionnelle braderie le DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2026 dès 10h30 et tout est à 1€.

Notre bar associatif sera ouvert (dès 10h), exceptionnellement pour accompagner l’événement !

BRADERIE A LA FRIPERIE : TOUT À 1€

Dans le cadre de la Foire au Cagnagué, la Friperie vous propose sa traditionnelle braderie le DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2026 dès 10h30 et tout est à 1€.

Notre bar associatif sera ouvert (dès 10h), exceptionnellement pour accompagner l’événement ! .

CARRÉMENT CITOYEN 51 ROUTE DES PLANTONS Sabres 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine carrementcitoyen@gmail.com

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English : BRADERIE À LA FRIPERIE DE CARRÉMENT CITOYEN

THIRD-HAND CLOTHING STORE SALE: EVERYTHING %C0 1?

As part of the Foire au Cagnagu%E9, the Thrift Store is hosting its traditional yard sale on SUNDAY, SEPTEMBER 27, 2026, starting at 10:30 a.m., and everything is %E0 1?.

Our community bar will be open (starting at 10:00 a.m.), especially for this event!

L’événement BRADERIE À LA FRIPERIE DE CARRÉMENT CITOYEN Sabres a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cœur Haute Lande