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BRADERIE À LA FRIPERIE DE CARRÉMENT CITOYEN CARRÉMENT CITOYEN Sabres

dimanche 27 septembre 2026 · CARRÉMENT CITOYEN · Sabres

BRADERIE À LA FRIPERIE DE CARRÉMENT CITOYEN CARRÉMENT CITOYEN Sabres

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
CARRÉMENT CITOYEN
Adresse
51 ROUTE DES PLANTONS
Ville
40420 Sabres
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Sabres

BRADERIE À LA FRIPERIE DE CARRÉMENT CITOYEN

CARRÉMENT CITOYEN 51 ROUTE DES PLANTONS Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

BRADERIE A LA FRIPERIE : TOUT À 1€
Dans le cadre de la Foire au Cagnagué, la Friperie vous propose sa traditionnelle braderie le DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2026 dès 10h30 et tout est à 1€.
Notre bar associatif sera ouvert (dès 10h), exceptionnellement pour accompagner l’événement !
BRADERIE A LA FRIPERIE : TOUT À 1€
Dans le cadre de la Foire au Cagnagué, la Friperie vous propose sa traditionnelle braderie le DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2026 dès 10h30 et tout est à 1€.
Notre bar associatif sera ouvert (dès 10h), exceptionnellement pour accompagner l’événement !   .

CARRÉMENT CITOYEN 51 ROUTE DES PLANTONS Sabres 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine   carrementcitoyen@gmail.com

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English : BRADERIE À LA FRIPERIE DE CARRÉMENT CITOYEN

THIRD-HAND CLOTHING STORE SALE: EVERYTHING %C0 1?
As part of the Foire au Cagnagu%E9, the Thrift Store is hosting its traditional yard sale on SUNDAY, SEPTEMBER 27, 2026, starting at 10:30 a.m., and everything is %E0 1?.
Our community bar will be open (starting at 10:00 a.m.), especially for this event!

L’événement BRADERIE À LA FRIPERIE DE CARRÉMENT CITOYEN Sabres a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cœur Haute Lande

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