Braderie à la médiathèque du Grand Cahors Cahors samedi 13 décembre 2025.
185 Avenue Jean Jaurès Cahors Lot
Gratuit
10:30:00
16:30:00
2025-12-13
Vente publique de documents à petits prix
Vente publique de documents à petits prix. Pensez à apporter un sac. .
185 Avenue Jean Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 07
Public sale of documents at low prices
Öffentlicher Verkauf von Dokumenten zu kleinen Preisen
Vendita pubblica di documenti a prezzi bassi
Venta pública de documentos a bajo precio
