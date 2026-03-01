Braderie à la ressourcerie ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Braderie à la ressourcerie

ZA de l'écu Ressourcerie Res'urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Début : 2026-03-07 13:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

La ressourcerie Res’urgence organise sa première braderie de l’année le samedi 7 mars, dans son magasin.

À cette occasion, une remise de -50% sera appliquée sur l’ensemble du magasin. Mobilier, objets du quotidien, livres, jouets, décoration ou encore textile toute la boutique sera à moitié prix. .

ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 11 82 96 contact@res-urgence.org

