Braderie à la ressourcerie ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin samedi 7 mars 2026.
ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Début : 2026-03-07 13:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
La ressourcerie Res’urgence organise sa première braderie de l’année le samedi 7 mars, dans son magasin.
À cette occasion, une remise de -50% sera appliquée sur l’ensemble du magasin. Mobilier, objets du quotidien, livres, jouets, décoration ou encore textile toute la boutique sera à moitié prix. .
ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 11 82 96 contact@res-urgence.org
