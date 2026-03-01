Braderie à l’Or des Bennes L’Or des Bennes Crest
Braderie à l’Or des Bennes L’Or des Bennes Crest samedi 14 mars 2026.
Braderie à l’Or des Bennes
L’Or des Bennes 82 Chemin du Grand Saint-Jean Crest Drôme
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 18:00:00
2026-03-14
La braderie de l’Or des Bennes, c’est l’occasion de profiter de bons plans, tout en faisant du bien à la planète tout ce qui fera votre bonheur ne s’entassera pas dans les bennes de la déchèterie.
L’Or des Bennes 82 Chemin du Grand Saint-Jean Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 16 64 26 contact@lordesbennes.fr
English :
The braderie de l’Or des Bennes is an opportunity to take advantage of good deals, while doing good for the planet: everything you need to be happy won’t be piling up in the dumpsters.
