Braderie à l’Or des Bennes L’Or des Bennes Crest

Braderie à l’Or des Bennes

L’Or des Bennes 82 Chemin du Grand Saint-Jean Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

La braderie de l’Or des Bennes, c’est l’occasion de profiter de bons plans, tout en faisant du bien à la planète tout ce qui fera votre bonheur ne s’entassera pas dans les bennes de la déchèterie.

L’Or des Bennes 82 Chemin du Grand Saint-Jean Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 16 64 26 contact@lordesbennes.fr

English :

The braderie de l’Or des Bennes is an opportunity to take advantage of good deals, while doing good for the planet: everything you need to be happy won’t be piling up in the dumpsters.

