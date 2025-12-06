Braderie Airvault

Braderie

1, place des jardins Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Dans l’enceinte de la médiathèque, venez vous procurer des livres, des revues, adultes et jeunesse. Les recettes de la vente seront reversés au profit du Téléthon, en partenariat avec le Centre Socio Culturel Airvaudais-Val du Thouet. Informations au 05 49 63 27 41 ou mediatheque@cc-avt.fr. .

1, place des jardins Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr

