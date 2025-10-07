Braderie Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées
Médiathèque d'Ambrières-les-Vallées 2 bis place du château Ambrières-les-Vallées Mayenne
Début : 2025-10-07
fin : 2025-10-11
Vos médiathèques renouvellent constamment et progressivement leurs collections. Depuis l’an dernier, nous vous proposons les livres, CD et revues déclassées.
tout public
aux heures d’ouverture
(1€ le livre déclassé, 0,50€ les 5 revues déclassées) .
Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées 2 bis place du château Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 mediatheque.ambrieres@bocage-mayennais.fr
