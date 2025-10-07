Braderie Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées

Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées 2 bis place du château Ambrières-les-Vallées Mayenne

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-11

2025-10-07

Vos médiathèques renouvellent constamment et progressivement leurs collections. Depuis l’an dernier, nous vous proposons les livres, CD et revues déclassées.

tout public

aux heures d’ouverture

(1€ le livre déclassé, 0,50€ les 5 revues déclassées) .

Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées 2 bis place du château Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 mediatheque.ambrieres@bocage-mayennais.fr

