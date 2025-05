Braderie annuelle de la boîte à utiles – Lezay, 13 juin 2025 07:00, Lezay.

ouverture le vendredi 13 juin de 14h à 17h, le samedi 14 juin de 9h à 17h, le dimanche 15 juin de 10h à 16h

La ressourcerie associative la boîte a utiles proposera de nombreux objets lors de cette braderie vaisselle, objet de décoration, petit électroménager, livres, vêtements, articles de sport et de loisirs…

Le café réparation du samedi matin se tiendra exceptionnellement sous la halle aux Volailles.

La ressourcerie sera ouverte tout l’été, les mardis et les samedis de 9h à 18h et le vendredi de 14h à 18h.

renseignement 07.49.25.16.47

asso-les-utiles@proton.me .

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 25 16 47 asso-les-utiles@proton.me

