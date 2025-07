Braderie annuelle Thann

Braderie annuelle Thann mercredi 10 septembre 2025.

Braderie annuelle

centre ville Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-10 08:00:00

fin : 2025-09-10 18:00:00

Date(s) :

2025-09-10

Nombreux exposants, restauration, shopping et bonnes affaires.

Tous les ans, au centre-ville de Thann, le deuxième mercredi de septembre se déroule la grande braderie organisée par l’association des commerçants nombreux exposants, restauration, shopping et bonnes affaires. Et pour les amateurs, la braderie accueille également un marché aux puces. .

centre ville Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 23 88

English :

Many exhibitors, catering, shopping and good deals.

German :

Zahlreiche Aussteller, Essen und Trinken, Shopping und Schnäppchen.

Italiano :

Tanti espositori, cibo, shopping e occasioni.

Espanol :

Muchos expositores, comida, compras y gangas.

