Braderie au Château de Camarsac Château de Camarsac Camarsac

Braderie au Château de Camarsac samedi 18 octobre 2025.

Château de Camarsac 30 Route de Bergerac Camarsac

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Le château de Camarsac organise une braderie autour des vins et bières produits par le domaine. Cette journée est l’occasion de découvrir une sélection de cuvées issues du vignoble, des grands crus ainsi que des fins de lots proposés à la vente. L’événement met en avant le savoir-faire viticole du château et permet de rencontrer les équipes qui présentent leurs productions dans un cadre patrimonial remarquable. Restauration sur place. Entrée libre. .

Château de Camarsac 30 Route de Bergerac Camarsac 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 46 47 03 visites@camarsac.com

