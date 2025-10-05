Braderie automnale Revin

Braderie automnale Revin dimanche 5 octobre 2025.

Braderie automnale

Rue Gambetta Revin Ardennes

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Trop de choses à la maison ? Venez vendre !Pas assez de choses chez vous ? Venez acheter !Vous trouverez ce qu’il vous faut à la Braderie Automnale organisée dans la rue Gambetta.Au programme Concert, Animations, Restauration & Buvette.

Rue Gambetta Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 06 39

English :

Too much stuff at home? Not enough stuff at home? Come and buy! You’ll find everything you need at the Braderie Automnale in rue Gambetta, featuring live music, entertainment, food and refreshments.

German :

Zu viele Dinge zu Hause? Verkaufen Sie!Haben Sie zu Hause nicht genug Dinge? Kommen Sie und kaufen Sie!Auf dem Herbstmarkt in der Rue Gambetta finden Sie alles, was Sie brauchen.Programm: Konzert, Unterhaltung, Essen & Trinken.

Italiano :

Troppa roba a casa? Non c’è abbastanza roba a casa? Venite a comprare! Venite a comprare! Troverete tutto quello che vi serve alla Braderie Automnale di rue Gambetta, con musica dal vivo, intrattenimento, cibo e rinfreschi.

Espanol :

¿Demasiadas cosas en casa? ¿No tienes suficientes cosas en casa? ¡Ven a comprar! En la Braderie Automnale de la rue Gambetta encontrará todo lo que necesita: música en directo, espectáculos, comida y refrescos.

L’événement Braderie automnale Revin a été mis à jour le 2025-09-11 par Ardennes Tourisme