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AGENDA · Yssingeaux

Braderie Automne-Hiver de la Croix-Rouge Ancien VVF Yssingeaux

vendredi 2 octobre 2026 · Ancien VVF · Yssingeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Ancien VVF
Adresse
90 Allée Blaise Pascal
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Tarif

Yssingeaux

Braderie Automne-Hiver de la Croix-Rouge

Ancien VVF 90 Allée Blaise Pascal Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03

Braderie de jouets et vêtements pour homme, femme, enfant et bébé à petits prix.
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Ancien VVF 90 Allée Blaise Pascal Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 83 62 16 

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English :

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L’événement Braderie Automne-Hiver de la Croix-Rouge Yssingeaux a été mis à jour le 2026-09-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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