Braderie Automne-Hiver de la Croix-Rouge Ancien VVF Yssingeaux
vendredi 2 octobre 2026 · Ancien VVF · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Braderie Automne-Hiver de la Croix-Rouge
Ancien VVF 90 Allée Blaise Pascal Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03
Braderie de jouets et vêtements pour homme, femme, enfant et bébé à petits prix.
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Ancien VVF 90 Allée Blaise Pascal Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 83 62 16
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English :
Toy and clothing sale for men, women, children, and babies at low prices.
L’événement Braderie Automne-Hiver de la Croix-Rouge Yssingeaux a été mis à jour le 2026-09-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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