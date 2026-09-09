Braderie Automne-Hiver de la Croix-Rouge Ancien VVF Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Braderie Automne-Hiver de la Croix-Rouge

Ancien VVF 90 Allée Blaise Pascal Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03

Braderie de jouets et vêtements pour homme, femme, enfant et bébé à petits prix.

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Ancien VVF 90 Allée Blaise Pascal Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 83 62 16

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English :

Toy and clothing sale for men, women, children, and babies at low prices.

L’événement Braderie Automne-Hiver de la Croix-Rouge Yssingeaux a été mis à jour le 2026-09-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire