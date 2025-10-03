Braderie Automne Hiver Centre social l’escale Souvigny

Braderie Automne Hiver Centre social l’escale Souvigny vendredi 3 octobre 2025.

Braderie Automne Hiver

Centre social l’escale 2 route de Besson Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 15:00:00

fin : 2025-10-03 19:00:00

Date(s) :

2025-10-03 2025-10-04

Le Centre Social L’Escale organise sa grande braderie automne hiver.

.

Centre social l’escale 2 route de Besson Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 10 67 contact@escale03.fr

English :

The Centre Social L?Escale is organizing its big autumn-winter jumble sale.

German :

Das Centre Social L?Escale organisiert seinen großen Herbst-Winter-Ausverkauf.

Italiano :

Il Centro sociale L’Escale organizza la sua vendita autunnale e invernale.

Espanol :

El Centro Social L’Escale organiza su venta de otoño e invierno.

L’événement Braderie Automne Hiver Souvigny a été mis à jour le 2025-09-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région