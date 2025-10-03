Braderie Automne Hiver Centre social l’escale Souvigny
Braderie Automne Hiver Centre social l’escale Souvigny vendredi 3 octobre 2025.
Braderie Automne Hiver
Centre social l’escale 2 route de Besson Souvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 15:00:00
fin : 2025-10-03 19:00:00
Date(s) :
2025-10-03 2025-10-04
Le Centre Social L’Escale organise sa grande braderie automne hiver.
.
Centre social l’escale 2 route de Besson Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 10 67 contact@escale03.fr
English :
The Centre Social L?Escale is organizing its big autumn-winter jumble sale.
German :
Das Centre Social L?Escale organisiert seinen großen Herbst-Winter-Ausverkauf.
Italiano :
Il Centro sociale L’Escale organizza la sua vendita autunnale e invernale.
Espanol :
El Centro Social L’Escale organiza su venta de otoño e invierno.
L’événement Braderie Automne Hiver Souvigny a été mis à jour le 2025-09-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région