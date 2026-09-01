Braderie aux livres Médiathèque – Étel
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque - · Étel
Informations pratiques
Étel
Braderie aux livres
Médiathèque – 4 Place de la République Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Le samedi 26 septembre, la médiathèque d’Etel propose à la vente de nombreux documents retirés des collections.
A cette occasion, venez découvrir les jeux en bois géants qui animeront ce moment !
1€ le livre
Renseignements au 02 97 55 32 30 ou mediatheque@mairie-etel.fr .
Médiathèque – 4 Place de la République Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 32 30
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English :
L’événement Braderie aux livres Étel a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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