Braderie aux livres Médiathèque – Étel

Informations pratiques

Étel

Braderie aux livres

Médiathèque – 4 Place de la République Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Le samedi 26 septembre, la médiathèque d’Etel propose à la vente de nombreux documents retirés des collections.

A cette occasion, venez découvrir les jeux en bois géants qui animeront ce moment !

1€ le livre

Renseignements au 02 97 55 32 30 ou mediatheque@mairie-etel.fr .

Médiathèque – 4 Place de la République Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 32 30

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English :

L’événement Braderie aux livres Étel a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon