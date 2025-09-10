Braderie aux sacs Landivisiau
Braderie aux sacs Landivisiau mercredi 10 septembre 2025.
Braderie aux sacs
11, rue Ferdinand de Lesseps Landivisiau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-10 2025-09-13
Suite à de très nombreux dépôts.
Destockage/braderie aux sacs sur les vêtements de seconde mains. 5€ le sac de 30 litres, 8€ le sac de 50 litres. -50% sur tous les autres rayons.
Paiement en espèces ou par chèque. .
11, rue Ferdinand de Lesseps Landivisiau 29400 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Braderie aux sacs Landivisiau a été mis à jour le 2025-09-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX