BRADERIE AVEC LES AMIS DU GRAND TOUKOU ET DU CAMEROUN – La Paumellerie Monistrol-sur-Loire, 14 juin 2025 07:00, Monistrol-sur-Loire.

Haute-Loire

BRADERIE AVEC LES AMIS DU GRAND TOUKOU ET DU CAMEROUN La Paumellerie Chemin des Ages Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-14

Braderie organisée par les Amis du Grand Toukou et du Cameroun Samedi 14 juin de 8h à 18h Dimanche 16 juin de 9h à 17h La Paumellerie (site « Clémenson ») chemin des Ages. Local couvert. Accès facile et parking.

Vaisselle, meubles, disques, DVD, etc.

.

La Paumellerie Chemin des Ages

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

Braderie organized by Les Amis du Grand Toukou et du Cameroun Saturday June 14, 8am-6pm Sunday June 16, 9am-5pm La Paumellerie (« Clémenson » site) chemin des Ages. Covered premises. Easy access and parking.

Crockery, furniture, records, DVDs, etc.

German :

Von den Freunden von Grand Toukou und Kamerun organisierter Ausverkauf Samstag, 14. Juni von 8 bis 18 Uhr Sonntag, 16. Juni von 9 bis 17 Uhr La Paumellerie (site « Clémenson ») chemin des Ages. Überdachter Raum. Leichter Zugang und Parkplatz.

Geschirr, Möbel, Schallplatten, DVDs usw.

Italiano :

Braderie organizzata da Les Amis du Grand Toukou et du Cameroun sabato 14 giugno, dalle 8 alle 18 domenica 16 giugno, dalle 9 alle 17 La Paumellerie (sito « Clémenson ») chemin des Ages. Locali coperti. Facile accesso e parcheggio.

Stoviglie, mobili, dischi, DVD, ecc.

Espanol :

Braderie organizada por Les Amis du Grand Toukou et du Cameroun Sábado 14 de junio, de 8h a 18h Domingo 16 de junio, de 9h a 17h La Paumellerie (sitio « Clémenson ») chemin des Ages. Local cubierto. Fácil acceso y aparcamiento.

Vajilla, muebles, discos, DVD, etc.

L’événement BRADERIE AVEC LES AMIS DU GRAND TOUKOU ET DU CAMEROUN Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-05-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron