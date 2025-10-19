Braderie Boussac
Braderie Boussac dimanche 19 octobre 2025.
Braderie
Avenue d’Auvergne Boussac Creuse
Braderie jouets, vêtements bébé enfants adultes .
Sur réservation. Restauration sur place, buvette. .
Avenue d’Auvergne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 87 21 86
