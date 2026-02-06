Braderie salle polyvalente Boussac

Braderie

salle polyvalente avenue d’auvergne Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Braderie jouets vêtements bébé enfants adultes

installation à partir de 8 h .

salle polyvalente avenue d’auvergne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 87 21 86 u.c.boussac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie

L’événement Braderie Boussac a été mis à jour le 2026-02-03 par Creuse Confluence Tourisme