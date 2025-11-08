Braderie Boutique solidaire Secours catholique Le Bugue

Braderie Boutique solidaire

9h 12h30. Vestiaire, bric-à-brac, livres, linge de maison, etc…Gratuit

Secours catholique Place Abbé Glory (dojo) Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 41 16 51

Braderie Boutique solidaire

9am 12.30pm. Checkroom, bric-a-brac, books, household linen, etc…Free of charge

Braderie Boutique solidaire

9:00 12:30 Uhr. Garderobe, Trödel, Bücher, Haushaltswäsche, etc…Kostenlos

Italiano :

dalle 9.00 alle 12.30. Guardaroba, bric-a-brac, libri, biancheria per la casa, ecc. Gratis

Braderie Boutique solidaire

de 9.00 a 12.30 h. Guardarropa, baratijas, libros, ropa de casa, etc. Gratuito

