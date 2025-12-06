Braderie Boutique solidaire Secours catholique Le Bugue

Braderie Boutique solidaire

Début : 2025-12-06

9h 12h30. Vestiaire, bric-à-brac, livres, linge de maison, etc…Gratuit

Secours catholique Place Abbé Glory (dojo) Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 41 16 51

English : Braderie Boutique solidaire

9am 12.30pm. Checkroom, bric-a-brac, books, household linen, etc…Free of charge

L’événement Braderie Boutique solidaire Le Bugue a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère