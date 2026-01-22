Braderie Boutique solidaire Secours catholique Le Bugue
samedi 7 février 2026.
Braderie Boutique solidaire
Secours catholique Place Abbé Glory (dojo) Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
9h 12h30. Vestiaire, bric-à-brac, livres, linge de maison, etc…Gratuit
Vestiaire, bric à brac, livres, linge de maison .
+33 7 78 41 16 51
English : Braderie Boutique solidaire
9am 12.30pm. Checkroom, bric-a-brac, books, household linen, etc…Free of charge
L’événement Braderie Boutique solidaire Le Bugue a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère