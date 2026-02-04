Braderie Brad’Yssi Hôpital Jacques Barrot Yssingeaux

Braderie Brad’Yssi

Hôpital Jacques Barrot 20 avenue de la marne Yssingeaux Haute-Loire

Venez chiner et trouver des vêtements de seconde main ! Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ( de 0 à 99 ans!).

Hôpital Jacques Barrot 20 avenue de la marne Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 75 10

English :

Come bargain hunting for second-hand clothes! There’s something for all tastes and ages (from 0 to 99!).

