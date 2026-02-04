Braderie Brad’Yssi Hôpital Jacques Barrot Yssingeaux
Braderie Brad’Yssi
Hôpital Jacques Barrot 20 avenue de la marne Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2026-03-18 10:00:00
fin : 2026-03-19 17:00:00
2026-03-18 2026-03-19
Venez chiner et trouver des vêtements de seconde main ! Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ( de 0 à 99 ans!).
English :
Come bargain hunting for second-hand clothes! There’s something for all tastes and ages (from 0 to 99!).
