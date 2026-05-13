Breteil

Braderie

Breteil Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le dimanche 14 juin à partir de 7h00, le Comité des Fêtes de Breteil organise une braderie vide-grenier au jardin du presbytère de Breteil.

Restauration et buvette sur place. .

Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Braderie Breteil a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Montfort Communauté