Braderie Breteil
Braderie Breteil dimanche 14 juin 2026.
Breteil
Braderie
Breteil Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le dimanche 14 juin à partir de 7h00, le Comité des Fêtes de Breteil organise une braderie vide-grenier au jardin du presbytère de Breteil.
Restauration et buvette sur place. .
Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Braderie Breteil a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Montfort Communauté