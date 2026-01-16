Braderie & brocante de Printemps Place du marché Jonzac

Braderie & brocante de Printemps

Place du marché Coeur de ville de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Début : 2026-04-03 07:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

2026-04-03

3 jours de braderie des commerçants et brocante Jonzacaise le dimanche. Organisée par l’Union des Commerçants

English :

3 days of shopkeepers’ braderie and Jonzac flea market on Sunday. Organized by the Union des Commerçants

