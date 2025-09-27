Braderie/Brocante des Commerçants Montendre
Braderie/Brocante des Commerçants Montendre samedi 27 septembre 2025.
Braderie/Brocante des Commerçants
Centre-ville Montendre Charente-Maritime
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-28
2025-09-27
Braderie/ Brocante des commerçants de Montendre avec animations et tombola
Centre-ville Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 13 05 88
English :
Braderie/ Brocante by Montendre traders with entertainment and tombola
German :
Braderie/ Brocante der Händler von Montendre mit Animationen und Tombola
Italiano :
Mercatino delle pulci dei commercianti di Montendre con intrattenimento e tombola
Espanol :
Rastro de los comerciantes de Montendre con animación y tómbola
