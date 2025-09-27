Braderie/Brocante des Commerçants Montendre

Braderie/Brocante des Commerçants Montendre samedi 27 septembre 2025.

Centre-ville Montendre Charente-Maritime

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

2025-09-27

Braderie/ Brocante des commerçants de Montendre avec animations et tombola

.

Centre-ville Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 13 05 88

English :

Braderie/ Brocante by Montendre traders with entertainment and tombola

German :

Braderie/ Brocante der Händler von Montendre mit Animationen und Tombola

Italiano :

Mercatino delle pulci dei commercianti di Montendre con intrattenimento e tombola

Espanol :

Rastro de los comerciantes de Montendre con animación y tómbola

L’événement Braderie/Brocante des Commerçants Montendre a été mis à jour le 2025-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac