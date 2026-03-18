Braderie brocante du Secours Catholique Mimizan
Braderie brocante du Secours Catholique Mimizan vendredi 17 avril 2026.
Braderie brocante du Secours Catholique
Forum de Mimizan Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-17
Attention un seul exposant le Secours Catholique
le vendredi de 9 h à 17 h
le samedi de 9 h à 15 h
Pour aider les familles en difficulté des Landes . .
Forum de Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 90 83 lucilederozier@gmail.com
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English : Braderie brocante du Secours Catholique
L’événement Braderie brocante du Secours Catholique Mimizan a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Mimizan