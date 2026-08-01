Informations pratiques

Hénanbihen

Braderie brocante et puces

22 Lieu-dit Les Bruyères Hénanbihen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

La braderie annuelle de ArmoriK Brocante est de retour pour sa 9ème édition.

La même recette vous sera proposée 100 % de nouveautés Broc & Puces , à des prix Braderie, le p’tit café offert et de la bonne musique pour une ambiance sympa. .

22 Lieu-dit Les Bruyères Hénanbihen 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 59 52 66

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English :

L’événement Braderie brocante et puces Hénanbihen a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor