Braderie brocante et puces Hénanbihen
samedi 15 août 2026 · Hénanbihen
Informations pratiques
Hénanbihen
Braderie brocante et puces
22 Lieu-dit Les Bruyères Hénanbihen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
La braderie annuelle de ArmoriK Brocante est de retour pour sa 9ème édition.
La même recette vous sera proposée 100 % de nouveautés Broc & Puces , à des prix Braderie, le p’tit café offert et de la bonne musique pour une ambiance sympa. .
22 Lieu-dit Les Bruyères Hénanbihen 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 59 52 66
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English :
L’événement Braderie brocante et puces Hénanbihen a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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