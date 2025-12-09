Braderie céramiques à Vabre-Tizac Vabre-Tizac Le Bas Ségala

Braderie céramiques à Vabre-Tizac

Vabre-Tizac 883 route de Plancard Le Bas Ségala Aveyron

Début : Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Cette année de nouveau aura lieu une vente de céramiques à l’atelier Quartier Nord à Vabre-Tizac. Pièces de l’atelier Joulia Céramiques et de l’atelier Locaterre.

Vous y trouverez quelques pièces bradées (des poteries déclassées, des fins de série ou ancienne série, des prototypes d’objets) d’un côté et des pièces de nos productions respectives actuelles de l’autre.

L’occasion de visiter l’atelier et pourquoi pas, d’acheter des cadeaux de Noël locaux fabriqués par les mains d’artisanes du coin ! .

English :

Once again this year, a ceramics sale will be held at the Quartier Nord workshop in Vabre-Tizac. Pieces from the Joulia Céramiques and Locaterre workshops.

